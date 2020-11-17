"Собака лает - караван идет": в сети объяснили, как Эрдоган "красиво" обставил Путина в Карабахе

Парламент Турции одобрил предложение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана относительно отправки турецких миротворцев для участия в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Об этом написал блогер Александр Коваленко, также известный под псевдонимом "Злой одессит".

Он отметил, что информация об отправке 2,5 тысяч турецких миротворцев сначала в Азербайджан, а затем и в Карабах, появилась еще 10 ноября.

"Россия сразу же, как появились заявления об участии турецких миротворцев в Нагорном Карабахе, стала заявлять, что это не обсуждалось и вообще, что за самоуправство и самоволие. В свою очередь, Анкара не стала форсировать событий и действовать напролом, как например сама же Россия в Косово, когда провела "Приштинский бросок", а стала узаконивать своё присутствие в Нагорном Карабахе", - написал Коваленко.

Также он отметил, что появлению российских "миротворцев" в Карабахе не предшествовал никакой законодательный акт.

"И в этой истории для меня самое интересное, каково будет суммарное количество турецкого контингента, что в Азербайджане, что непосредственного в районе Нагорного Карабаха. Если суммарно это будет 2500 военнослужащих, о чём я писал на прошлой неделе, то просто ребятам пришлось недельку переждать. А в остальном, собака лает – караван идёт", - подытожил Коваленко.

Как сообщалось ранее, в сети появилась карта размещения российских сил в Карабахе.