"Миротворцы" Путина оборудовали наблюдательные посты в Карабахе: где они находятся на карте

Российские военные развернули наблюдательные посты в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Телеграм-канал 360tv.ru.

Согласно его сообщению, по девять наблюдательных постов были развернуты в южной и северной зонах ответственности т.н. "НКР".

Еще семь были размещены в Лачинском корридоре.

Тем временем, на сайте Министерства обороны России появилась карта, на которой отмечены позиции российских "миротворцев".

В ведомстве добавили, что режим прекращения огня соблюдается вдоль всей линии соприкосновения.

Как сообщалось ранее, новая война в Карабахе длилась почти полтора месяца и завершилась в ночь на 10 ноября подписанием трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией.

Согласно тексту соглашения, армянские войска должны покинуть территории Нагорного Карабаха, а присматривать за соблюдением режима прекращения огня будут российские миротворцы.