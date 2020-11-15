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"Миротворцы" Путина оборудовали наблюдательные посты в Карабахе: где они находятся на карте

"Миротворцы" Путина оборудовали наблюдательные посты в Карабахе: где они находятся на карте
Обновлено 18:39 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Российские военные развернули наблюдательные посты в Нагорном Карабахе. 

Об этом сообщает Телеграм-канал 360tv.ru. 

Согласно его сообщению, по девять наблюдательных постов были развернуты в южной и северной зонах ответственности т.н. "НКР". 

Еще семь были размещены в Лачинском корридоре. 

Тем временем, на сайте Министерства обороны России появилась карта, на которой отмечены позиции российских "миротворцев". 

В ведомстве добавили, что режим прекращения огня соблюдается вдоль всей линии соприкосновения. 

Как сообщалось ранее, новая война в Карабахе длилась почти полтора месяца и завершилась в ночь на 10 ноября подписанием трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией

Согласно тексту соглашения, армянские войска должны покинуть территории Нагорного Карабаха, а присматривать за соблюдением режима прекращения огня будут российские миротворцы.

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Все по теме:

Россия, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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