Оккупанты открыто заходят в Карабах: что не так в истории с "миротворцами" Путина

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18:54 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Россия давно искала повод для введения войск в Нагорный Карабах и сбитие российского Ми-24 могло бы стать началом масштабного вмешательства. 

Такое мнение высказал в Фейсбук блогер Александр Коваленко, также известный, как "Злой одессит".

"Похоже, главную роль сыграло уничтожение российского ударного вертолёта Ми-24 на границе Нахичеванской автономии и Армении, что вполне могло стать поводом для полномасштабного вмешательства РФ в конфликт. Именно после этого инцидента Ереван капитулирует, позволяя Баку сохранить лицо как стороне полноценно преобладавшей в этом противостоянии, а Россия начинает переброску своих сил и средств в Нагорный Карабах", - пишет он. 

Коваленко отмечает, что уже состоялось более 14 рейсов Ил-76 в Армению. 

"Так, словно весь этот потенциал просто ждал приказа в ангарах, ночуя под открытым небом и перекидываясь сухпайками", - отмечает блогер, указывая на то, что такая готовность свидетельствует о заранее спланированной операции.

"Контроль за развёртыванием российского контингента в Нагорном Карабахе взял на себя Национальный центр управления обороной, что тоже говорит о многом", - отмечает Коваленко. 

По убеждению эксперта, РФ из этой ситуации получает колоссальную выгоду, ведь даже не принимая прямого участия в конфликте, она "полноценно и официально заводит свои оккупационные подразделения для контроля неконтролируемой Азербайджаном части Нагорного Карабаха". 

"То, чем она занималась ранее скрытно и через своих армянских марионеток, она теперь будет делать, что называется, сред бела дня не таясь. Более того, такой вариант присутствия российских войск в НК в разы повышает риски и угрозы для Азербайджана. Россия подтвердила свою хищническую геополитическую, реваншистскую заинтересованность в контроле региона под любым предлогом", - подытожил Коваленко. 

О том какие уроки стоит извлечь Украине из конфликта в Карабахе, читайте в материале "Телеграф": Все эти годы Азербайджан не прохлаждался: какие уроки Украина должна извлечь из войны за Карабах.

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Все по теме:

Россия, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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