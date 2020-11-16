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Пашинян нашел крайнего в капитуляции Армении в Карабахе

Пашинян нашел крайнего в капитуляции Армении в Карабахе
15:12 Сегодня Телеграф

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны о своём решении уволить главу внешнеполитического ведомства Зограба Мнацаканяна.

"Я решил уволить министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна", - сообщает "ТАСС".

 Как утверждал глава правительства с трибуны Национального собрания страны, переговорный процесс, сформировавшийся к 2018 году, «необратимо вёл к сдаче территорий» вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Он добавил, что переговоры шли о возвращении не только районов вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджанской ССР, но и о передаче Баку города Шуши.

Пашинян также опроверг слухи, что конфликт в Нагорном Карабахе завершился не в пользу Армении, поскольку в армяно-российских отношениях были проблемы. "Армяно-российские отношения были и продолжат оставаться стратегическими и союзническими. В этом ни у кого нет сомнений", - подчеркнул премьер.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян подал сегодня, 16 ноября, заявление об отставке.

Об этом пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян сообщила на своей странице в Facebook. Она опубликовала также снимок заявления Мнацаканяна.

"Прошу принять мою отставку. Благодарю за доверие и совместную работу", — отметил министр в своём заявлении.

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Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта будут размещены российские миротворцы. Предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Вслед за подписанием документа армянская оппозиция обвинила Пашиняна в «предательстве», потребовала денонсации соглашения и объявила о формировании «Комитета национального спасения».

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Все по теме:

МИД, Нагорный Карабах, Армения, Никол Пашинян, Зограб Мнацаканян.

Автор:

Телеграф
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