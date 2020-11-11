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Протесты в Ереване разгораются с новой силой: оппозиционеров начали задерживать (видео)

Протесты в Ереване разгораются с новой силой: оппозиционеров начали задерживать (видео)
Обновлено 12:00 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Сотрудники полиции начали задержания на площади Свободы в центре Еревана. Там сторонники оппозиции проводят митинг против решения премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять условия трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Об этом свидетельствуют ролики, которые попали в сеть.

На видео видно, как на площади собрались около 5 тыс. человек. Люди скандируют "Пашинян предатель", "Никол, уходи!"

Глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян заявил 11 ноября о задержании шестерых участников беспорядков в столице страны. Они призывали к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя.

Напомним, беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября, после того как Никол Пашинян совместно с лидерами России и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня в Карабахе и передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это восприняли как необоснованное решение о капитуляции.

Пашинян объяснился за капитуляцию Армении

Протестующие разгромили несколько правительственных зданий, ворвались в здание парламента, а также избили спикера Арарата Мирзояна. Кроме того, был устроен погром в резиденции главы армянского кабмина.

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Все по теме:

Протест, Оппозиция, Армения, Карабах, Ереван, Никол Пашинян.

Автор:

Телеграф
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