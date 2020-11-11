Пашинян объяснился за капитуляцию Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение по Нагорному Карабаху, чтобы избежать коллапса. Также он отметил, что оно помогло сохранить то, что НКР не смогла бы удержать.

Об этом он сказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение", - сказал армянский премьер.

В Минобороны Армении заявили о готовности выполнять положения договоренностей.

Напомним, президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник, 10 ноября, подписали соглашение по перемирию в Карабахе. Согласно тексту документа, Баку отходят Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а на территорию Карабаха вводятся российские миротворцы.