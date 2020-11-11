Эрдоган переиграл Путина в Карабахе: Каспаров указал на важный момент

Подписание соглашения по Карабаху политический деятель Гарри Каспаров считает "сокрушительным геополитическим поражением России".

Об этом он написал в своем Facebook.

Гарри Каспаров отмечает, что с учетом того размещения российских миротворцев, которое имеет место после подписания трехстороннего соглашения, можно говорить о том, что Россия "фактически теряет свое влияние на Кавказе". При этом позиции Турции в зоне конфликта наоборот оказались выигрышными, тем более что и основными участниками переговоров был как раз Рейджеп Эрдоган и Владимир Путин.

"Как бы дополнительным унижением, является то, что турецкий триумф в этом регионе будут обслуживать российские миротворцы. То есть Путин, по существу, выступает в роли эрдоганского эмиссара, такой янычарский подстилки, которая просто выполняет все требования турецкой стороны", - считает политик.

Президента Азербайджана Ильхама Алиева политик называет "младшим партнером Эрдогана", который выглядит победителем за уничтожение независимого Арцаха только в глазах своих соплеменников. Каспаров подчеркивает, что Турция получила при этом прямую сухопутную связь с Азербайджаном, минуя Иран. Ведь раньше кратчайший путь пролегал через Армению и был закрыт для обеих стран.

"Лачинский коридор, который "милостиво" сохранили для Армении, гарантирует что никаких проблем с выстраиванием транспортной инфраструктуры (которая тоже указывается в договоре) для связи Азербайджана и Турции не будет. И это означает, что Турция активно входит в регион. Это экономически очень важный момент. И мы понимаем, что вектор в этом регионе направлен в одну сторону – Турция становится доминирующей силой в регионе", - резюмирует Каспаров.

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