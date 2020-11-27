Никол Пашинян после нападения в Ереване дважды за час говорил с Путиным

В пятницу 27 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян дважды за час созванивался с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил в соцсети Фейсбук.

Этому предшествовало то, что 26 ноября несколько десятков родственников пропавших без вести армянских военнослужащих заблокировали дорогу кортежу премьер-министра Пашиняна. Причиной этого стало то, что премьер вышел из здания правительства, сел в кортеж и не поговорил с ними.

Позднее Пашинян все-таки согласился встретиться с группой протестующих в составе 10 человек

После чего родители солдат продолжили акцию протеста перед зданием правительства - они требовали немедленной реакции властей и возвращения их детей.

Стоит отметить, что родители пропавших без вести уже две недели проводят акции протеста перед зданиями правительства, Минобороны Армении и посольства России.

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