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Никол Пашинян после нападения в Ереване дважды за час говорил с Путиным

Никол Пашинян после нападения в Ереване дважды за час говорил с Путиным
Обновлено 09:02 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В пятницу 27 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян дважды за час созванивался с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил в соцсети Фейсбук.

Этому предшествовало то, что 26 ноября несколько десятков родственников пропавших без вести армянских военнослужащих заблокировали дорогу кортежу премьер-министра Пашиняна. Причиной этого стало то, что премьер вышел из здания правительства, сел в кортеж и не поговорил с ними.

Позднее Пашинян все-таки согласился встретиться с группой протестующих в составе 10 человек

После чего родители солдат продолжили акцию протеста перед зданием правительства - они требовали немедленной реакции властей и возвращения их детей.

Стоит отметить, что родители пропавших без вести уже две недели проводят акции протеста перед зданиями правительства, Минобороны Армении и посольства России.

Читайте также в материале "Телеграфа": Почему в здании правительства Армении на встрече Пашиняна с Лавровым отсутствовал флаг России?

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Все по теме:

Россия, Армения, Владимир Путин, Ереван, Никол Пашинян.

Автор:

Телеграф
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