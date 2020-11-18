Путин теперь его любит: эксперт объяснил, как Пашинян стал марионеткой России в Армении

После проигранной войны за Карабах премьер-министр Армении Никол Пашинян выходит "с чистой совестью", а встречает его с "распростертыми объятиями" тот же президент России Владимир Путин, который ненавидел его за 2018 год. И теперь он намерен сделать из Пашиняна марионетку РФ.

Такое мнение озвучил российский политический журналист и обозреватель Олег Кашин в своем Фейсбуке.

"Путин говорит, что те, кто называют Пашиняна предателем (и мы знаем этих людей поименно!), глубоко неправы. Путин говорит, что свергать Пашиняна нельзя, потому что майданы ему по-прежнему не нравятся", - отмечает он.

По его словам, Путин не видит проблемы в том, чтобы бывшие враги становились марионетками. Ведь "превращение врага в марионетку – это тоже победа".

А тем временем, все претензии к Пашиняну, которые могли возникнуть за эти недели у среднестатистического армянина, президент РФ объявляет несостоятельными.

"Пашинян – не сумасшедший, Пашинян – не диктатор, Пашинян позволит Путину собой управлять, и в этом смысле его новое качество роднит его не с Лукашенко, а с Башаром Асадом", - считает эксперт.

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