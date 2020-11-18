Никол Пашинян объявил амбициозные планы после череды отставок и капитуляции в Карабахе

18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян представил новый список планов для улучшения ситуации в стране.
Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.
По его словам, самая главная цель проекта, это обеспечение демократической стабильности Армении и создание гарантии того, что через создание правительства ей ничего не будет угрожать.
Дорожная карта самых важных дел (в ближайшее время):
- Возобновление переговорного процесса в формате сопредседателя МК ОБСЕ для возвращения граждан Арцаха.
- Обеспечить возвращение граждан Арцаха в свои дома и восстановить естественную жизнь Арцаха полностью. Вернуть поврежденные дома, квартиры и инфраструктуру под контроль властей Нагорного Карабаха.
- Предоставить социальные гарантии семьям погибших солдат.
- Восстановить разрушенное жилье и объекты инфраструктуры на территории Республики.
- Предоставить соцгарантии для потезирования и реабилитации военных с инвалидностью.
- Вернуть местных военных и мирных жителей. Обеспечить их семьям соцгарантии.
- Наладить систему психологической реабилитации для военных учасников войны.
- Новая программа реформ Вооруженных сил.
- Преодоление коронавируса и устранение его последствий.
- Восстановление экономической среды.
- Активация демократических задач по решению программ.
- Принятие нового закона о внесении изменений в Кодекс.
- Инвестиции в институт специализированных судей для создания антикоррупционного суда. Запуск закона об отмене незаконного имущества.
- Проведение постоянных консультаций с представителями политического и гражданского сообщества.
- Проведение постоянных консультаций с армянскими структурами лицами в диаспоре.
Стоит напомнить, что после капитуляции в войне за Нагорный Карабах и введения в регион "миротворцев" РФ, ряд армянских высокопоставленных чиновников ушли в отставку.
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