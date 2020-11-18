Никол Пашинян объявил амбициозные планы после череды отставок и капитуляции в Карабахе

18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян представил новый список планов для улучшения ситуации в стране.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

По его словам, самая главная цель проекта, это обеспечение демократической стабильности Армении и создание гарантии того, что через создание правительства ей ничего не будет угрожать.

Дорожная карта самых важных дел (в ближайшее время):

Возобновление переговорного процесса в формате сопредседателя МК ОБСЕ для возвращения граждан Арцаха.

Обеспечить возвращение граждан Арцаха в свои дома и восстановить естественную жизнь Арцаха полностью. Вернуть поврежденные дома, квартиры и инфраструктуру под контроль властей Нагорного Карабаха.

Предоставить социальные гарантии семьям погибших солдат.

Восстановить разрушенное жилье и объекты инфраструктуры на территории Республики.

Предоставить соцгарантии для потезирования и реабилитации военных с инвалидностью.

Вернуть местных военных и мирных жителей. Обеспечить их семьям соцгарантии.

Наладить систему психологической реабилитации для военных учасников войны.

Новая программа реформ Вооруженных сил.

Преодоление коронавируса и устранение его последствий.

Восстановление экономической среды.

Активация демократических задач по решению программ.

Принятие нового закона о внесении изменений в Кодекс.

Инвестиции в институт специализированных судей для создания антикоррупционного суда. Запуск закона об отмене незаконного имущества.

Проведение постоянных консультаций с представителями политического и гражданского сообщества.

Проведение постоянных консультаций с армянскими структурами лицами в диаспоре.

Стоит напомнить, что после капитуляции в войне за Нагорный Карабах и введения в регион "миротворцев" РФ, ряд армянских высокопоставленных чиновников ушли в отставку.

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