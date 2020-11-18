Скачать
Среда, 18.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ставки повышаются: когда Рада примет бюджет и как промедление отразится на Украине
Ставки повышаются: когда Рада примет бюджет и как промедление отразится на Украине
За сутки сразу 11 областей Украины побили рекорды новых случаев и смертей от COVID-19
За сутки сразу 11 областей Украины побили рекорды новых случаев и смертей от COVID-19
Пострадавшие от рук пьяного Ефремова обратятся с просьбой к Путину
Пострадавшие от рук пьяного Ефремова обратятся с просьбой к Путину
Лига наций: где и когда смотреть матчи 18 ноября
Лига наций: где и когда смотреть матчи 18 ноября

Никол Пашинян объявил амбициозные планы после череды отставок и капитуляции в Карабахе

Никол Пашинян объявил амбициозные планы после череды отставок и капитуляции в Карабахе
Обновлено 09:59 Сегодня Телеграф Фото: facebook - Никол Пашинян

18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян представил новый список планов для улучшения ситуации в стране.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук.

По его словам, самая главная цель проекта, это обеспечение демократической стабильности Армении и создание гарантии того, что через создание правительства ей ничего не будет угрожать.

Дорожная карта самых важных дел (в ближайшее время):

  • Возобновление переговорного процесса в формате сопредседателя МК ОБСЕ для возвращения граждан Арцаха.
  • Обеспечить возвращение граждан Арцаха в свои дома и восстановить естественную жизнь Арцаха полностью. Вернуть поврежденные дома, квартиры и инфраструктуру под контроль властей Нагорного Карабаха.
  • Предоставить социальные гарантии семьям погибших солдат.
  • Восстановить разрушенное жилье и объекты инфраструктуры на территории Республики.
  • Предоставить соцгарантии для потезирования и реабилитации военных с инвалидностью.
  • Вернуть местных военных и мирных жителей. Обеспечить их семьям соцгарантии.
  • Наладить систему психологической реабилитации для военных учасников войны.
  • Новая программа реформ Вооруженных сил.
  • Преодоление коронавируса и устранение его последствий.
  • Восстановление экономической среды.
  • Активация демократических задач по решению программ.
  • Принятие нового закона о внесении изменений в Кодекс.
  • Инвестиции в институт специализированных судей для создания антикоррупционного суда. Запуск закона об отмене незаконного имущества.
  • Проведение постоянных консультаций с представителями политического и гражданского сообщества.
  • Проведение постоянных консультаций с армянскими структурами лицами в диаспоре.

Стоит напомнить, что после капитуляции в войне за Нагорный Карабах и введения в регион "миротворцев" РФ, ряд армянских высокопоставленных чиновников ушли в отставку. 

Читайте также в материале "Телеграфа": Армяне возвращаются в Степанакерт и другие освобожденные районы, которые отошли им в рамках соглашения о Карабахе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Армения, Никол Пашинян.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА сделал первое заявление касательно несостоявшегося матча Швейцария - Украина
02 "Обнадеживающее покашливание...": Путин запнулся, говоря про трагедию в Карабахе (видео)
03 В туалет в баночку и неделями не мыться: через что проходят больные COVID-19 в Запорожье
04 После стычек на митинге нардепы дали заднюю и скрылись в коридорах под Радой (видео)
05 Испания нанесла Германии сокрушительное поражение в Лиге наций: видеообзор матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Евро резко рвануло вверх: курс валют в Украине на 18 ноября
Евро резко рвануло вверх: курс валют в Украине на 18 ноября
Горе-мать призналась, как убила двух малолетних детей в Москве
Горе-мать призналась, как убила двух малолетних детей в Москве
&quot;А что война еще идет?&quot;: ситуация в поезде &quot;Интерсити&quot; с раненым военным вызвала бурное обсуждение в сети
"А что война еще идет?": ситуация в поезде "Интерсити" с раненым военным вызвала бурное обсуждение в сети
Яркие поздравления с Днем сержанта ВСУ 2020
Яркие поздравления с Днем сержанта ВСУ 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь