Азербайджанцы и армяне возвращаются в разрушенный войной Карабах (видео)

После капитуляции Армении в Нагорном Карабахе жители Азербайджана наконец начали возвращаться в Шуши и другие освобожденные районы, которые отошли им в рамках соглашения о Карабахе.
Об этом сообщают в видео на YouTube.
Азербайджанские солдаты совершают намаз в мечети Шуши:
Видео из освобожденного Шуши:
Азербайджанские солдаты чистят мечеть в Шуше:
Кадры из освобожденных от оккупации сел Ходжавендского района:
А тем временем Армяне возвращаются в столицу Карабаха - Степанакерт, откуда бежали во время обострения боевых действий.
Видео из разрушенного города - YouTube:
Кадры того, как теперь выглядит Степанакерт:
Беженцы возвращаются в столицу Нагорного Карабаха:
В то же время, уже состоялось открытие дороги через Бердзор (Лачин).
Стоит напомнить, что ранее люди начали массово покидать Нагорный Карабах.
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