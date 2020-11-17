Азербайджанцы и армяне возвращаются в разрушенный войной Карабах (видео)

После капитуляции Армении в Нагорном Карабахе жители Азербайджана наконец начали возвращаться в Шуши и другие освобожденные районы, которые отошли им в рамках соглашения о Карабахе.

Об этом сообщают в видео на YouTube.

Азербайджанские солдаты совершают намаз в мечети Шуши:

Видео из освобожденного Шуши:

Азербайджанские солдаты чистят мечеть в Шуше:

Кадры из освобожденных от оккупации сел Ходжавендского района:

А тем временем Армяне возвращаются в столицу Карабаха - Степанакерт, откуда бежали во время обострения боевых действий.

Видео из разрушенного города - YouTube:

Кадры того, как теперь выглядит Степанакерт:

Беженцы возвращаются в столицу Нагорного Карабаха:

В то же время, уже состоялось открытие дороги через Бердзор (Лачин).

Стоит напомнить, что ранее люди начали массово покидать Нагорный Карабах.

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