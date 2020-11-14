Цена "русского мира": в сети показали видео дороги на Шуши в Карабахе

В сети показали шокирующие кадры, заснятые по пути в Шушу.

На видео, запечатленном журналистами Reuters на дороге Лачин-Ханкенди и обнародованном в Твиттер видно, как на обочине лежат сотни трупов армянских военных.

"Это и есть последствия договора с т.н. русским миром. Поистине - договорённости с Россией ,не стоят даже бумаги ,на которой они изложены", - говорится в посте (вероятно, автор имеет ввиду договоренности между Арменией и РФ в рамках ОДКБ).

Внимание, на видео присутствуют шокирующие кадры!

По дороге в Шушу.

Это и есть последствия договора с т.н. русским миром. Поистине - договорённости с Россией ,не стоят даже бумаги ,на которой они изложены... pic.twitter.com/nXDRgp6277 — Александр_Владимирович (@Serbia_777) November 14, 2020

Очевидно, что даже после окончания боевых действий никто не намерен их убирать.

Также на кадры попали российские реактивные системы залпового огня, которые были доставлены в регион вместе с "миротворцами".

Как сообщалось ранее, боевые действия в Карабах длились около полутора месяца и закончились ночью 10 ноября подписанием трехстороннего договора.

На оставшихся неподконтрольными Азербайджану частях Карабаха будут размещены российские миротворцы.