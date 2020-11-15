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Люди массово покидают Нагорный Карабах: появились фото и видео

Люди массово покидают Нагорный Карабах: появились фото и видео
Обновлено 07:52 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

В субботу, 14 ноября, Кельбаджар перешел под контроль Азербайджана. На выезде из Карабаха наблюдалась пробка.

Об этом сообщили в ВС Азербайджана.

"Согласно 6-му пункту заявления, подписанного 10 ноября Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сегодня (14 ноября -  ред.) Армения возвращает Азербайджану оккупированный Кельбаджарский район", - говорится в сообщении.

Граждане Армении, которые жили в этом районе после оккупации этого района вооруженными силами своей страны, продолжают покидать эту территорию в течение дня.

Армения раскрыла данные о потерях в Карабахе

На опубликованных фото и видео видно, что на выезде из Кельбаджара образовалась длинная пробка.

Армяне покидали земли, оккупированные на протяжении более 27 лет, на своих автомобилях, микроавтобусах и грузовиках.

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Все по теме:

Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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