Люди массово покидают Нагорный Карабах: появились фото и видео

В субботу, 14 ноября, Кельбаджар перешел под контроль Азербайджана. На выезде из Карабаха наблюдалась пробка.

Об этом сообщили в ВС Азербайджана.

"Согласно 6-му пункту заявления, подписанного 10 ноября Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сегодня (14 ноября - ред.) Армения возвращает Азербайджану оккупированный Кельбаджарский район", - говорится в сообщении.

Граждане Армении, которые жили в этом районе после оккупации этого района вооруженными силами своей страны, продолжают покидать эту территорию в течение дня.

На опубликованных фото и видео видно, что на выезде из Кельбаджара образовалась длинная пробка.

Армяне покидали земли, оккупированные на протяжении более 27 лет, на своих автомобилях, микроавтобусах и грузовиках.