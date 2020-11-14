Армения раскрыла данные о потерях в Карабахе

За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе, Армения потеряла более 2,3 тысяч солдат.

"На данный момент экспертизу прошли тела 2317 погибших военнослужащих, среди которых есть неопознанные трупы", - заявила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян, передает DW.

Издание сообщает, что представители непризнанной "НКР" заявляли о 1383 убитых солдатах.

Азербайджан пока не обнародовал данные о потерях, ссылаясь на цензуру военного времени.

В Баку также сообщили, что передали Еревану несколько тел убитых солдат, погибших в боях за город Шуша.

Как сообщалось ранее, бои за Карабах прекратились в ночь на 10 ноября, тогда главы Армении, Азербайджана и России подписали соглашение о полном прекращении огня.

Напомним, журналисты сняли дорогу на Шушу и тела сотен погибших военнослужащих Армении, лежащих на обочине.