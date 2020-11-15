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Сожженные дома и спиленные деревья: что остается в Карабахе после ухода армян

Сожженные дома и спиленные деревья: что остается в Карабахе после ухода армян
Обновлено 14:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Уходящие из Нагорного Карабаха армяне сжигают за собой дома и рубят деревья. 

Своими наблюдениями поделился фотокорреспондент Зураб Джавахадзе, который стал наблюдал за ситуацией в селе Дадиванк, где расположен одноименный храм.  

"Из деревни выехали ещё не все, некоторые соседи пилят плодовые деревья, другие разбирают дома, и грузят в старые ЗИЛы, всё что можно увести: крышу, мебель, оконные рамы, даже пол и тот отдирают, и увозят. Оставшиеся в деревне армяне обещали в десять вечера сжечь дотла ободранные дома, чтобы ни одно здание не досталось азербайджанцам даже в таком виде. Лишь пепелище", - написал он на своей странице в Facebook

Стоит отметить, что в сети уже появились видео, на которых запечатлено, как армяне сжигают дома, перед уходом из региона. 

Добавим, что Армения попросила у Азербайджана отсрочки для вывода своих войск из Кельбаджарского района, в котором находится деревня Дадиванк. 

Теперь у армян есть время до 25 декабря, чтобы покинуть регион. 

Как сообщалось ранее, армяне массово покидают Кельбаджарский район, отчего на границе с Арменией образовались длинные очереди. 

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Все по теме:

Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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