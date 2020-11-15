Сожженные дома и спиленные деревья: что остается в Карабахе после ухода армян

Уходящие из Нагорного Карабаха армяне сжигают за собой дома и рубят деревья.

Своими наблюдениями поделился фотокорреспондент Зураб Джавахадзе, который стал наблюдал за ситуацией в селе Дадиванк, где расположен одноименный храм.

"Из деревни выехали ещё не все, некоторые соседи пилят плодовые деревья, другие разбирают дома, и грузят в старые ЗИЛы, всё что можно увести: крышу, мебель, оконные рамы, даже пол и тот отдирают, и увозят. Оставшиеся в деревне армяне обещали в десять вечера сжечь дотла ободранные дома, чтобы ни одно здание не досталось азербайджанцам даже в таком виде. Лишь пепелище", - написал он на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что в сети уже появились видео, на которых запечатлено, как армяне сжигают дома, перед уходом из региона.

Добавим, что Армения попросила у Азербайджана отсрочки для вывода своих войск из Кельбаджарского района, в котором находится деревня Дадиванк.

Теперь у армян есть время до 25 декабря, чтобы покинуть регион.

Как сообщалось ранее, армяне массово покидают Кельбаджарский район, отчего на границе с Арменией образовались длинные очереди.