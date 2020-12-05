Пашиняну в Армении объявили ультиматум: фото и видео, как прошли протесты

В Армении многотысячная толпа требует отставки правительства страны во главе с премьером Николом Пашиняном, которого ранее призывал оставить должность и президент Армен Саркисян.

Как сообщает "Спутник Армения", люди поставили Пашиняну ультиматум и потребовали покинуть пост до 8 декабря.

"Представитель партии АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что если до указанного срока Пашинян и его команда не уйдут, то по всей Армении начнутся акции гражданского неповиновения", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что Пашиняну и его семье даны гарантии безопасности.

Масштабность протестов видна на видео, появившихся в YouTube.

Протесты в Армении вспыхнули после подписания в ночь на 10 ноября соглашения о прекращении огня в Карабахе, которое фактически обозначало капитуляцию страны в многолетнем конфликте.

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