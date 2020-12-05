Миротворцы Путина несут смерть, хаос и разруху, - генерал рассказал об угрозе для Украины

Генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010) Игорь Романенко рассказал «Телеграфу» о том, чем опасны российские «миротворцы».

«Так называемые российские «миротворцы» недавно появились в районе Нагорного Карабаха. Роспропаганда преподносит это событие так, будто РФ – голубь мира. Но нужно понимать истинную цену российского «миротворчества». Это – жертвы, разрушения, смерть и хаос. Если тот, на кого РФ положила глаз, попытается отстаивать свою землю, независимость. Это проходили многие. Украина сейчас проходит это в очередной раз», – подчеркивает Игорь Романенко.

Он обращает внимание на ситуацию в Беларуси, где негласные российские «миротворцы» всё больше подбирают под себя власть. Чем создается всё более явная угроза для Украины с севера.

«В Приднестровье российские «миротворцы» стоят официально. Потому-то Молдова до сих пор не сумела вернуть эту территорию. Если посмотреть на карту, с учетом накалившейся обстановки в Беларуси, Украина находится в полукольце российских войск или территорий, через которые те могут пройти», – говорит генерал.

Несмотря на победу прозападной Майи Санду в президентской гонке в Молдове, подконтрольный пророссийскому Додону парламент уже ограничил ее полномочия. Понятно – по чьей указке.

«Санду сделала заявления по поводу необходимости вывода российских «миротворцев» из Приднестровья. И сразу – негативная реакция Пескова, Лаврова. И попытка кремлевской марионетки Додона фактически узурпировать власть. Почему? А потому что «миротворцы» - это передовые отряды вооруженных сил РФ. И конфликты, которые раздувает Россия, вводя потом туда своих «миротворцев» - это способ влияния на соседние государства. Втягивание их в свою геополитическую орбиту. Превращение в своих вассалов. Так что перед Украиной – серьезные вызовы, – уверен Игорь Романенко. – Мы окружены откровенно вражескими территориями (РФ), оккупированными территориями (Крым, Донбасс, Приднестровье), территориями, которые всё более явно отходят в орбиту России (Беларусь). Поэтому так важны сектор безопасности и обороны Украины, активная военно-дипломатическая позиция. Поэтому так важно постоянно взаимодействовать с НАТО, углублять и расширять это сотрудничество. И, судя по действиям Альянса в том же Черноморском регионе, страны НАТО тоже понимают угрозу. И готовы на нее реагировать».

Автор: Андрей Питонов