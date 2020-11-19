Скачать
Четверг, 19.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Украина может повторить путь Армении - ее судьбу решат другие государства, - Олег Жданов
Украина может повторить путь Армении - ее судьбу решат другие государства, - Олег Жданов
На дорогах будет опасно: в Киеве ожидается ухудшение погодных условий
На дорогах будет опасно: в Киеве ожидается ухудшение погодных условий
Всплеск заболеваемости и смертности от коронавируса зафиксировали в семи областях Украины
Всплеск заболеваемости и смертности от коронавируса зафиксировали в семи областях Украины
Лига наций: результаты матчей 18 ноября (видео)
Лига наций: результаты матчей 18 ноября (видео)

В Нагорном Карабахе уже почти 2 тысячи российских "миротворцев": карта позиций, фото и видео

В Нагорном Карабахе уже почти 2 тысячи российских "миротворцев": карта позиций, фото и видео
11:00 Сегодня Телеграф Фото: mil.ru

Россия ввела своих "миротворцев" в Нагорный Карабах еще 10 ноября. Таким образом в регион уже успели отправить более 170 рейсов с войсками.

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По предварительным данным, каждый день в Карабах прибывают около 20 и более автобусов, беженцев и самолетов военно-транспортной авиации.

ВС РФ

А тем временем, Россия уже перебросила в Карабах:

  • 1 960 военных,
  • 90 бронетранспортеров,
  • 380 единиц автомобильной и спецтехники.

ВС России

На данный момент миротворческие войска находятся на 23 наблюдательных постах:

  • 12 - в южной зоне ответственности,
  • 11 - в северной.

Видео и фото с места дислокации:

миротворцы

миссия РФ

Последняя карта района проведения миротворческой миссии:

карта

Читайте также в материале "Телеграфа": 18 ноября в районе Карабаха были замечены турецкие флаги на постах Азербайджана.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Миротворцы, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алиев с женой попали под прицел снайпера в Карабахе: фото слили в сеть
02 Зеленский решил заморозить Донбасс: в Украине сделали прогноз
03 УЕФА присудил сборной техническое поражение в Лиге наций
04 Лук, чеснок и алкоголь: Голубовская рассказала, защищают ли народные средства от коронавируса
05 В Германии приняли решение касательно главного тренера после 0:6 от Испании
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Нагорном Карабахе уже почти 2 тысячи российских &quot;миротворцев&quot;: карта позиций, фото и видео
В Нагорном Карабахе уже почти 2 тысячи российских "миротворцев": карта позиций, фото и видео
Будет ли доллар по 30? Прогноз экспертов
Будет ли доллар по 30? Прогноз экспертов
В Армении умер опальный генерал, отличившийся в боях за Нагорный Карабах
В Армении умер опальный генерал, отличившийся в боях за Нагорный Карабах
Маски бесполезны от коронавируса? Эксперимент ученых показал неожиданные результаты
Маски бесполезны от коронавируса? Эксперимент ученых показал неожиданные результаты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь