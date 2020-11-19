В Нагорном Карабахе уже почти 2 тысячи российских "миротворцев": карта позиций, фото и видео

Россия ввела своих "миротворцев" в Нагорный Карабах еще 10 ноября. Таким образом в регион уже успели отправить более 170 рейсов с войсками.
Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По предварительным данным, каждый день в Карабах прибывают около 20 и более автобусов, беженцев и самолетов военно-транспортной авиации.
А тем временем, Россия уже перебросила в Карабах:
На данный момент миротворческие войска находятся на 23 наблюдательных постах:
Видео и фото с места дислокации:
Последняя карта района проведения миротворческой миссии:
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