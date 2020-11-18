Флаги Турции в Карабахе взволновали российских пропагандистов. Фото

По состоянию на 18 ноября в районе Нагорного Карабаха были замечены турецкие флаги на постах Азербайджана.

Об этом сообщил старший корреспондент российского пропагандистского канала RT Мурад Газдиев.

По предварительным данным, флаги вывесили почти на каждом посту ВС Азербайджана по Лачинскому коридору.

В то же время, в России этот "факт" оценили как "новые реалии" Нагорного Карабаха.

По словам корреспондента пропагандистского канала РФ, скоро этот путь будет единственным из Армении в Карабах, и каждый проезжающий армянин будет смотреть на красно-белый символ Турции.

Стоит напомнить, что после капитуляции Армении в Нагорном Карабахе жители Азербайджана наконец начали возвращаться в Шуши и другие освобожденные районы.

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