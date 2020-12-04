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Друзья Путина затеяли войну против Майи Санду в Молдове: чем это закончится

Друзья Путина затеяли войну против Майи Санду в Молдове: чем это закончится
Обновлено 13:36 Сегодня Телеграф

Парламент Молдовы урезал полномочия президента страны Майи Санду уже после ее победы на выборах. Депутаты вывели из-под подчинения главы государства Службу информации и безопасности Молдовы. 

Санду призывает к протестам (намечены на 6 декабря) и роспуску парламента. Ситуацию для «Телеграфа» прокомментировал профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань.

По его словам, президентские выборы в Молдове были противостоянием проевропейского и пророссийского курса. И противостояние продолжается.

«Санду, которая победила Додона, представляет проевропейский курс. Но всем ясно, что страну, скорее всего, ожидают досрочные парламентские выборы, – отмечает Алексей Гарань. – Речь об этом шла и до победы Санду. В данный момент в молдавском парламенте ни одна из сил не имеет четкого большинства. 51 голос, которым сейчас принимаются достаточно одиозные решения - это не большинство… Так что именно досрочные парламентские выборы дадут ответ на то, какая будет реальная расстановка сил в Молдове».

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По мнению профессора, то, что происходит сейчас в стенах парламента – это попытка со стороны пророссийских сил взять реванш.

«Они ограничивают и без того не широкие полномочия президента, проталкивают решения, которые еще более осложнят и дестабилизируют ситуацию в стране. Это попытка перед досрочными парламентскими выборами перехватить инициативу и ослабить позиции нового президента», – подчеркивает Алексей Гарань.

Алексей Гарань

Он отмечает, что для Украины победа Санду важна в плане того, что она поддерживает территориальную целостность нашей страны, а также выступает за вывод российских «миротворцев» из Приднестровья.

«В нынешней ситуации симпатии Киева, конечно, на стороне проевропейских сил. Но официальная позиция нашего государства должна быть взвешенной, – уверен эксперт. – Мы выступаем за территориальную целостность Молдовы и того же требуем от Молдовы касательно территориальной целостности Украины».

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Как сообщал "Телеграф", Майа Санду в первой же речи после победы на выборах заговорила о планах решить приднестровский конфликт и поддержала Украину в вопросе Крыма.

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Все по теме:

Молдова, Выборы, Игорь Додон, Мая Санду.

Автор:

Телеграф
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