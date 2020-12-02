Санду объявила о попытке захвата власти и вызывает людей на протест

2 декабря новоизбранный президент Молдовы Майа Санду заявила о попытке депутатов-социалистов урезать ее полномочия и захватить власть. Она также призвала граждан выйти на протест.

Об этом она сообщила во время своей пресс-конференции.

Причиной этому послужил законопроект, который предпологает вывести СИБ из-под подчинения президента.

Санду сообщила, что собирается опротестовать это злоупотребление в Конституционно суде.

В то же время президент призвала граждан Молдовы выходить на протесты перед зданием парламента 3 декабря.

По мнению Санду, таким образом правящее большинство ПСРМ-"Шор" хочет отменить результаты выборов и мешает ей начать "наводить порядок в стране".

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