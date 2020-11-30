Новый президент Молдовы начала с кадровых чисток: и правительству, и парламенту грозит отставка

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду поддерживает идею роспуска парламента и отставку правительства.

Об этом она рассказала во время пресс-конференции, сообщает Newsmaker.

Санду выразила убеждение, что итоги президентских выборов показали, что люди выступили не только против действующего президента Игоря Додона, но и против его правительства.

"Это правительство должно уйти", - считает она.

Также Санду добавила, что в 2019 году ее правительство было вынуждено уйти в отставку из-за того, что тогдашнее большинство в парламенте "испугалось реформы юстиции".

По ее словам, на этих выборах ее команда получила мандат на борьбу с коррупцией.

"Нам нужны досрочные выборы, чтобы мы очистили парламент и отправили в отставку правительство", - подытожила она.

Как сообщалось ранее, 15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов. Победу на них одержала Майя Санду за нее проголосовали более 57% избирателей.