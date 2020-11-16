Молдова выбрала нового президента: чем известна Майя Санду и что она говорит об Украине

В воскресенье 15 ноября, в Молдове закончились выборы президента. Таким образом, с отрывом более чем 15 процентов, победила Майя Санду.

"Телеграф" собрал информацию о победительнице выборов президента в Молдове и о том, как она относится к Украине.

Кто такая Майя Санду?

Она родилась в 1972 году в селе Рисипень Фалештского района в Молдове. Отец был ветеринарным врачом, мать работала учительницей в школе. С 1989 по 1994 год училась в Академии экономического образования, потом три года в Академии государственного управления при президенте Молдовы, где изучала международные отношения. В 1994 году начала работать в министерстве экономики Молдовы, в 1996 году стала консультантом в главном управлении по сотрудничеству с международными экономическими организациями.

В 2010 году окончила Гарвардский институт государственного управления им. Джона Кеннеди. Учебу оплатила за счет стипендий, сбережений и двух кредитов. В 2010 году, после окончания Гарварда, Санду стала советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. В этой должности она проработала до 2012 года.

Участие в выборах

В 2015 году Санду объявила о создании собственной партии "Сделай шаг с Майей Санду". Которая в последствии была переименована в "Действие и солидарность".

Таким образом, от этой партии Санду баллотировалась на пост президента страны еще в 2016 году. Во втором туре она проиграла Игорю Додону. В 2019 году Санду полгода проработала премьер-министром страны.

Санду не замужем, живет в Кишиневе, в двухкомнатной квартире площадью 74 кв. м.

Позиция по территориальной целостности Украины

"Де-факто Крым российский. Юридически — непризнанный", - отмечал Додон до и после своего избрания в 2016 году.

В то же время Санду говорит, что уважает территориальную целостность Украины и только так можно построить с нашей страной хорошие отношения. "Считаю, что Молдова и Украина находятся в одной геополитической связке", - подчеркнула она в интервью Дмитрий Гордону накануне второго тура выборов.

Диалог с РФ и вывод войск

За время, пока Санду была премьером, ей не удалось совершить визит в Москву.

Она считает, что Молдове нужно развивать отношения с Россией, в том числе для блага граждан страны, которые живут в РФ. "Нам нужно решить их проблемы, связанные с пенсиями и социальным обеспечением", - считает она.

По ее словам, необходимо найти решения для открытия экспорта в Россию для всех компаний, а не для нескольких, близких к власти, указала она на сайте своей партии. Ранее президент РФ Владимир Путин по просьбе Додона открывал российских рынок только для некоторых поставщиков.

В то же время Санду считает, что необходим также серьезный и последовательный диалог по урегулированию приднестровского конфликта с участием международных партнеров. Одним из элементов такого разговора может быть разговор о выводе российских военных. Российские миротворцы были введены на территорию непризнанного Приднестровья в 1992 году. В 2016 году Санду указывала, что в миротворческих войсках должны быть представители нескольких стран, а не одной.

Также Санду заявляла о готовности к встрече один-на-один с российским президентом Владимиром Путиным. С ее слов, для нее это было бы не сложно, потому что говорила бы она от имени народа и в его интересах.

Визит в Украину

Стоит напомнить, что 11 июля 2019 года, еще будучи премьер-министром Молдовы Майя Санду совершила визит в Украину.

Отметим, что она говорила на украинском языке во время брифинга в Киеве после своей первой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также она заявила, что поддерживает территориальную целостность Украины и уважает украинцев.

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