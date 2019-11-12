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Евроинтеграция закончилась? Социалисты отправили Санду в отставку

Евроинтеграция закончилась? Социалисты отправили Санду в отставку
14:20 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости мира:Проевропейское правительство Молдовы отправили в отставку.

Парламент Молдовы поддержал инициативу социалистов относительно вотума недоверия проевропейскому правительству Майи Санду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

За отставку правительства высказались 62 депутата. Партия "Шор" заявила, что "не будет участвовать в политических играх", поэтому не будет голосовать за отставку.

Инициатором отставки стала Партия социалистов, фактическим лидером которой является пророссийский президент Молдовы Игорь Додон (формально он не является руководителем партии из-за ограничений на посту президента), и Демократическая партия, которой до недавнего времени руководил олигарх-беглец Влад Плахотнюк (был лишен полномочий летом 2019 года, но сохраняет свое влияние на партию).

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При рассмотрении парламентом вотума недоверия под его стенами собрались сотни сторонников правительства Санду.

Выступая с последним словом перед голосованием за вотум недоверия, Санду заявила, что депутаты фактически выступили против граждан Молдовы и забыли, что должны служить народу.

"Вы предали каждого гражданина, который надеялся. Вы предали людей слишком много раз. Когда проводили коррупционные схемы, заставляли людей уезжать, закрывали глаза на происходящее", - сказала она, предупредив о неотвратимой расплате.

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В пятницу, 8 ноября, Партия социалистов подала в парламент предложение об отставке правительства в результате взятия Кабмином ответственности за внесение поправок в закон "О прокуратуре".

Согласно поправкам, которые не устраивают социалистов, премьер-министр получает право избирать кандидатов на пост генпрокурора и затем представляет их Высшему совету прокуроров.

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Социалисты утверждают, что таким образом правительство нарушило коалиционные договоренности, поскольку кандидатов должна была выбирать комиссия.

В понедельник Санду предложила социалистам отправить проект, за который правительство взяло на себя ответственность, в Венецианскую комиссию, за это социалисты должны были отозвать свой вотум недоверия.

Впрочем, социалисты отвергли предложение премьера и заявили, что единственным выходом из политического кризиса может стать только отзыв проекта.

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Молдова, Майя Санду, ПСРМ.
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