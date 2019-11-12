Кива пришел в Раду в образе Джокера

Новости Украины:Народный депутат любит удивлять своих коллег по залу.

На сегодняшнее заседание Верховной Рады народный депутат от "Оппозиционной платформы" Илья Кива пришел в маске Джокера - персонажа известного фильма.

Также, под именем Джокер называют пранкера, который недавно "общался" с известными украинскими политиками.

Пранкеры совершают телефонные звонки (обычно анонимные) или переписываются со своими жертвами. Путём провокаций и подшучиваний вынуждают жертву к яркой ответной реакции.

"Каждый из нас сегодня немного "Джокер", - так описал свой образ народный депутат Илья Кива.

Народный депутат прошелся по залу заседаний и снял маску на трибуне в то время. когда там выступал новоизбранный депутат Сергей Рудык (по 198 округу).