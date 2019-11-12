Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА

Новости Украины:Владимир Зеленский назначил главой Полтавской областной государственной администрации Олега Синегубова вместо Олега Пругло.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Олега Синегубова главой Полтавской областной государственной администрации.

"Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Полтавской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа №№843/2019 от 11 ноября, обнародованном на сайте главы государства во вторник.

Указом же №842/2019 от 11 ноября Зеленский освободил Олега Пругло от временного исполнения обязанностей главы Полтавской ОГА.

Олег Синегубов – юрист и предприниматель - родился 10 августа 1983 года в Харькове. С ноября 2015 года по настоящее время является деканом факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел.

В 2017 году - претендент на должность председателя Полтавской областной государственной администрации. В 2018 году был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел конкурсный отбор. В 2019 году во время выборов в Верховную Раду был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по избирательному округу №180 Алексея Красова.

В октябре 2019 года правительство согласовало назначение Синегубова главой Полтавской ОГА.