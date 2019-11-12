В Раде нашли замену Милованову: кто стал новым членом Совета НБУ (Фото)

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Вторник, 12.11.2019
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11:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Парламент назначил члена Совета Нацбанка вместо Тимофея Милованова.

Верховная Рада приняла постановление "Об изменении в составе Совета Национального банка Украины" (№ 2400).

Постановление поддержали 268 народных депутатов.

"В связи с переходом Тимофея Милованова на работу в Кабинет министров Украины и освобождением его от должности члена Совета Национального банка Украины, нам необходимо назначить на вакантное место нового члена Совета Национального банка Украины", - пояснил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в свою очередь, сообщил, что комитет провел конкурс, и из 23 кандидатов на должность члена Совета Нацбанка выбрали Виталия Шапрана.

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Согласно тексту постановления, Виталий Шапран назначается на должность члена Совета Национального банка сроком до 7 июля 2021 года.

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Все по теме:

Верховная Рада, НБУ, Нацбанк, Совет НБУ, Тимофей Милованов, Виталий Шапран.
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