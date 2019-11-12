Преемника секс-скандалиста Яременко "Слуги народа" выберут на праймеризе

Новости Украины:В "Слуге народа" обещают праймериз, чтобы назвать достойного преемника скандально известного депутата Яременко.

В понедельник, 11 ноября, состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором рассматривали ряд вопросов, в том числе - вопрос замены Богдана Яременко.

Народный депутат от "Слуги народа" возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Но после секс-скандала решил уйти с должности.

О возможных сменщиках Яременко на своей странице в Facebook написала народный депутат Евгения Кравчук. На данный момент это: Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Галина Михайлюк и Александр Мережко.

"По этому поводу у нас пройдут внутренние праймериз, на которых определим сильнейшего", - отписала депутат.

По ее словам, Яременко "никоим образом не нарушил ни закон, ни обещания, данные избирателям и команде, которая выдвинула его кандидатом в депутаты".