На съезде "Слуги народа" решали судьбу Яременко

Новости Украины:Фракция "Слуга народа" неформально решила, что Яременко больше не может возглавлять комитет.

Фракция "Слуга народа" неформально решила, что их депутат Богдан Яременко больше не может возглавлять Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Об этом после заседания фракции сообщил депутат от "Слуги народа" Сергей Швец.

"У нас никакого формального решения фракция пока, по крайней мере, на сегодняшнем собрании, не принимала в отношении должности председателя международного парламентского комитета... Гласно, негласно фракцией все же принято неформальное решение, Богдан Васильевич (Яременко) не сможет в дальнейшем занимать эту должность, поскольку эта должность касается репутации страны, репутации парламента в целом", - сказал Швец.

В то же время, отметил он, учитывая авторитет в дипломатических кругах и знания Яременко в этой сфере, он должен остаться работать в комитете.

При этом Швец уточнил, что на заседании фракции Яременко не было.

В свою очередь, депутат от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии журналистам сказал, что председатель Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества будет переизбран.

"Мы утвердили решение, проголосовали большинством голосов о том, что состоятся выборы председателя комитета, и этот будет вопрос уже рассматриваться на следующих фракциях", - уточнил он.

Качура добавил, что кандидаты на эту должность должны представить свою программу действий.

"Принципиальная позиция фракции была принята о том, что необходимо переизбрать председателя этого комитета", - констатировал депутат.

По некоторой информации, на должность председателя профильного комитета могут претендовать 5 человек.