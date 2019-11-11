На съезде "Слуги народа" решали судьбу Яременко

Фракция "Слуга народа" неформально решила, что их депутат Богдан Яременко больше не может возглавлять Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
Об этом после заседания фракции сообщил депутат от "Слуги народа" Сергей Швец.
"У нас никакого формального решения фракция пока, по крайней мере, на сегодняшнем собрании, не принимала в отношении должности председателя международного парламентского комитета... Гласно, негласно фракцией все же принято неформальное решение, Богдан Васильевич (Яременко) не сможет в дальнейшем занимать эту должность, поскольку эта должность касается репутации страны, репутации парламента в целом", - сказал Швец.
В то же время, отметил он, учитывая авторитет в дипломатических кругах и знания Яременко в этой сфере, он должен остаться работать в комитете.
При этом Швец уточнил, что на заседании фракции Яременко не было.
В свою очередь, депутат от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии журналистам сказал, что председатель Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества будет переизбран.
"Мы утвердили решение, проголосовали большинством голосов о том, что состоятся выборы председателя комитета, и этот будет вопрос уже рассматриваться на следующих фракциях", - уточнил он.
Качура добавил, что кандидаты на эту должность должны представить свою программу действий.
"Принципиальная позиция фракции была принята о том, что необходимо переизбрать председателя этого комитета", - констатировал депутат.
По некоторой информации, на должность председателя профильного комитета могут претендовать 5 человек.