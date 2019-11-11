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Корниенко об обвинениях Полякова: Правоохранительные органы проведут проверку

Корниенко об обвинениях Полякова: Правоохранительные органы проведут проверку
17:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Корниенко рассчитывает, что правоохранители подтвердят необоснованность обвинений в его адрес нардепа Полякова.

Глава партии "Слуга народа" и первый замглавы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко надеется, что правоохранительные органы прольют свет на необоснованные обвинения народного депутата Антона Полякова в его адрес.

"Я надеюсь, что правоохранительные органы проведут проверку и подтвердят мою позицию, что я не имел никакого отношения к тому, о чем говорит господин Поляков, и к деятельности, и к бездеятельности. Если какие-то факты и были, то я точно о них не знал и к их осуществлению отношения не имел",- сказал Корниенко журналистам перед визитом в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в понедельник.

По его словам, у "Слуги народа" была одна из самых честных избирательных кампаний и к нему, как руководителю избирательного штаба, вряд ли могут быть какие-то вопросы.

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Корниенко выразил надежду, что следственные органы дадут ответ, откуда народный депутат Антон Поляков взял эту информацию.

"Была ли она ему известна изнутри процесса или есть какая-то инспирация этого, потому что на нашу политическую силу ведутся атаки, кому-то "Джокер" приходит в сообщениях, а о ком-то пишут в Телеграмм-каналах другие депутаты", - сказал он.

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Вместе с тем ранее в понедельник Поляков написал в своем Телеграмм-канале: "Напоминаю, сегодня... мы с Александром Корниенко идем в НАБУ… будем общаться по поводу причастности Корниенко к продаже Халимоном и Давиденко (народными депутатами Павлом Халимоном и Валерием Давиденко – Ред.) округов Черниговской области на парламентских выборах", - написал Поляков в Телеграмм-канале.

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НАБУ, Слуга народа, Александр Корниенко, Антон Поляков.
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