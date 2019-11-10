В "Слуге народа" ищут способы отзыва нардепов-мажоритарщиков

Новости Украины:Мажоритарщиков смогут отзывать за недоверие избирателей - в "Слуге народа" готовят закон.

Во фракции "Слуга народа" разрабатывают концепт законопроекта о возможности отзыва народного депутата-мажоритарщика и проводят консультации с юристами.

Об этом рассказал представитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Он (законопроект - ред.) на стадии разработки концепта. Мы обсуждаем возможность отзыва депутата-мажоритарщика в связи с выражением недоверия со стороны избирателей", - сказал Арахамия.

На уточнение, какой механизм отзыва планируют предусмотреть в законопроекте, он привел пример Польши, где любой человек, говорит, что голосовал за определенного депутата и не доверяет ему, может начать сбор подписей о недоверии к этому депутату.

"Затем должен быть существенный процент этих людей, которые поддерживают этот вопрос и дальше определенная процедура отзыва. Но сейчас идут консультации с юристами - конституционно это в целом, или не конституционно. Потому что будут напрасные усилия, если мы что-то разработаем, проголосуем, а потом Конституционный Суд это вернет как неконституционную норму", - заявил Арахамия.

Депутат отметил, что сейчас нет никаких дедлайнов по разработке этого законопроекта и нет конкретного плана на этот счет.

Как сообщалось ранее, Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики отложил рассмотрение законопроекта по усовершенствованию правового регулирования вопроса вхождения народных депутатов Украины, избранных от политических партий, в состав депутатских фракций этих политических партий.

Законопроектом № 1038 предлагалось внести изменения в закон "О статусе народного депутата Украины", дополнив статью 4 пунктом 7, статью 5 частью четвертой, и изложив статью 13 в новой редакции, по которым народный депутат, избранный от политической партии, обязан войти в состав депутатской фракции этой политической партии. Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 31 августа 2019 года.