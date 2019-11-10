Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Съезд "Слуги народа": партия избрала нового председателя
Съезд "Слуги народа": партия избрала нового председателя
Местные выборы в Украине могут состояться раньше осени 2020 года
Местные выборы в Украине могут состояться раньше осени 2020 года
Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча
Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча
Кожаное платье и заслуженная награда: Шарлиз Терон на American Cinematheque Award (Фото)
Кожаное платье и заслуженная награда: Шарлиз Терон на American Cinematheque Award (Фото)

В "Слуге народа" ищут способы отзыва нардепов-мажоритарщиков

В "Слуге народа" ищут способы отзыва нардепов-мажоритарщиков
16:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Мажоритарщиков смогут отзывать за недоверие избирателей - в "Слуге народа" готовят закон.

Во фракции "Слуга народа" разрабатывают концепт законопроекта о возможности отзыва народного депутата-мажоритарщика и проводят консультации с юристами.

Об этом рассказал представитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Он (законопроект - ред.) на стадии разработки концепта. Мы обсуждаем возможность отзыва депутата-мажоритарщика в связи с выражением недоверия со стороны избирателей", - сказал Арахамия.

Не доработают до конца: Арахамия ожидает досрочных выборов в Раду (Видео)

На уточнение, какой механизм отзыва планируют предусмотреть в законопроекте, он привел пример Польши, где любой человек, говорит, что голосовал за определенного депутата и не доверяет ему, может начать сбор подписей о недоверии к этому депутату.

"Затем должен быть существенный процент этих людей, которые поддерживают этот вопрос и дальше определенная процедура отзыва. Но сейчас идут консультации с юристами - конституционно это в целом, или не конституционно. Потому что будут напрасные усилия, если мы что-то разработаем, проголосуем, а потом Конституционный Суд это вернет как неконституционную норму", - заявил Арахамия.

"Я с ним общаюсь": Арахамия рассказал о целях пранкера Джокера (Видео)

Депутат отметил, что сейчас нет никаких дедлайнов по разработке этого законопроекта и нет конкретного плана на этот счет.

Как сообщалось ранее, Комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики отложил рассмотрение законопроекта по усовершенствованию правового регулирования вопроса вхождения народных депутатов Украины, избранных от политических партий, в состав депутатских фракций этих политических партий.

У Зеленского рассказали, когда рассмотрят отставку Яременко

Законопроектом № 1038 предлагалось внести изменения в закон "О статусе народного депутата Украины", дополнив статью 4 пунктом 7, статью 5 частью четвертой, и изложив статью 13 в новой редакции, по которым народный депутат, избранный от политической партии, обязан войти в состав депутатской фракции этой политической партии. Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 31 августа 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Мажоритарщики, Слуга народа, Давид Арахамия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черный перец: полезные свойства и влияние на организм
02 В туфлях из переработанных бутылок: Иванка Трамп на новой встрече в Марокко (Фото)
03 Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
04 На побережье финского острова вынесло тысячи "ледяных яиц"
05 На Луне обнаружено странное вещество (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент Боливии объявил внеочередные выборы
Президент Боливии объявил внеочередные выборы
У Зеленского рассказали, когда рассмотрят отставку Яременко
Когда рассмотрят отставку Яременко
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Какой завтра праздник: приметы на 11 ноября
Какой завтра праздник: приметы на 11 ноября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь