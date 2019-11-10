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"Я с ним общаюсь": Арахамия рассказал о целях пранкера Джокера (Видео)

"Я с ним общаюсь": Арахамия рассказал о целях пранкера Джокера (Видео)
14:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Арахамия показал журналистам свою переписку з пранкером Джокером.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия перед началом съезда партии показал журналистам свою переписку с Джокером.

"Я с ним общаюсь. Он ко мне обратился как к руководителю фракции и объяснил, что не намерен раскалывать фракцию и вообще вредить. Все, чего он хочет, как неравнодушный гражданин Украины, это помощи в очищении фракции и партии от идиотов", - сказал Арахамия.

По его словам, из переписки с Джокером удалось узнать, что его беспокоит сложившаяся в парламенте ситуация, ведь монобольшинство - это историческое явление.

Съезд "Слуги народа": партия избрала нового председателя

Руководитель добавил, что сначала к нему обратился неизвестный, который представился Джокером и предложил за 2 биткоина предоставить "интересную информацию", на что народный депутат попросил доказать, что это действительно Джокер. Этот неизвестный не отреагировал, а уже после этого вышел на связь тот, кто назвался Джокером, и заявил, что делает все не за деньги.

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Как сообщалось, ранее в телеграмм-канале "Джокер" появились скриншоты якобы переписки заместителя председателя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко, а также председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого с пранкером, который назывался генпрокурором Русланом Рябошапкой. По данным СМИ, пранкер Джокер за последние 5 дней разыграл в мессенджере нескольких депутатов от "Слуги народа" от имени генерального прокурора.

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Джокер, Слуга народа, Пранкер, Давид Арахамия.
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