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У Зеленского рассказали, когда рассмотрят отставку Яременко

У Зеленского рассказали, когда рассмотрят отставку Яременко
13:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Нардеп от Слуги народа Богдан Яременко попал в громкий секс-скандал во время заседания в Верховной Раде.

Партия "Слуга народа" рассмотрит вопрос об отставке главы комитета ВР по вопросам внешней политики Богдана Яременко завтра, 11 октября. Такое заявление сделал Давид Арахамия во время общения с журналистами. 

Как сообщил Арахамия, Яременко написал заявление на увольнение. Данный вопрос будет рассматриваться на заседании фракции в понедельник. 

Как сообщалось ранее, вокруг Богдана Яременко поднялся громкий скандал после того, как журналисты засняли переписку нардепа с девушкой легкого поведения во время заседания ВР. 

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Сразу после этого, главы всех фракций выступиди с заявлением, в котором требовали немедленно уволить Яременко с должности главы комитета ВР по вопросам внешней политики. 

Как сообщалось ранее, безальтернативным кандидатом на пост главы партии "Слуга народа" является Александр Корниенко.

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Верховная Рада, Скандал, Богдан Яременко, Слуга народа.
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