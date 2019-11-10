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Арахамия назвал нового главу партии "Слуга народа"

Арахамия назвал нового главу партии "Слуга народа"
12:53 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Партию "Слуга народа" может возглавить первый заместитель фракции Корниенко.

Безальтернативным кандидатом на пост главы партии "Слуга народа" является Александр Корниенко. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам перед началом съезда партии "Слуга народа".

Арахамия напомнил, что первая задача съезда, это выбрать новую главу партии "Слуга народа", ведь Дмитрий Разумков возглавляет Верховную Раду.

"У нас там нет никаких сюрпризов, более или менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко, я думаю все его поддержат. Он уже фактически и занимается последние три месяца... ", - сказал Арахамия.

Также, по его словам, на съезде будет рассмотрен вопрос об изменениях в устав и региональные подразделения.

"... раньше партия строилась очень быстро, сейчас мы уже можем структурно подойти к этому вопросу, чтобы подготовиться на очередные местные выборы. И для этого нужно строить нормальную вертикальную партийную структуру", - рассказал Арахамия.

В Киеве проходит съезд "Слуги народа": выберут нового главу партии

Напомним, Разумков подтвердил, что планирует уйти с поста руководителя партии "Слуга народа" . Александр Корниенко сейчас является заместителем председателя фракции "Слуга народа" в ВР.

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Выборы, Партия, Слуга народа, Давид Арахамия.
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