Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Дело Мазура: Минветеранов сделало заявление
Дело Мазура: Минветеранов сделало заявление
В "Укрзализныци" рассказали о количестве неисправных поездов
В "Укрзализныци" рассказали о количестве неисправных поездов
Шахтер - Динамо: анонс битвы грандов УПЛ
Шахтер - Динамо: анонс битвы грандов УПЛ
Организаторы "Танцев со звездами" готовят сюрприз: на сцене выступит неожиданный дуэт
Организаторы "Танцев со звездами" готовят сюрприз

В Киеве проходит съезд "Слуги народа": выберут нового главу партии

В Киеве проходит съезд "Слуги народа": выберут нового главу партии
12:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:На съезде "Слуги народа" ожидается избрание нового лидера партии Корниенко, заявляет Арахамия

Съезд партии "Слуга народа" в воскресенье изберет нового лидера партии Александра Корниенко, заявляет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас нет там (на съезде – ред.) никаких сюрпризов. У нас более-менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко. Думаю, что все его поддержат", - сказал Арахамия журналистам в воскресенье в Киеве перед началом съезда.

Он также сообщил, что прибытие президента Украины Владимира Зеленского на съезд партии "Слуга народа" не ожидается.

Канал Беларуси покажет сериал "Слуга народа"

На данный момент партию "Слуга народа" возглавляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее не раз заявлял, что намерен сложить полномочия главы партии на ближайшем ее съезде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Парламент, Выборы, ВРУ, Партия, Политика, Слуга народа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черный перец: полезные свойства и влияние на организм
02 В туфлях из переработанных бутылок: Иванка Трамп на новой встрече в Марокко (Фото)
03 На побережье финского острова вынесло тысячи "ледяных яиц"
04 Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
05 На Луне обнаружено странное вещество (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Франция ввела экологическое и климатическое чрезвычайное положение
Франция ввела экологическое и климатическое ЧП
В Токио проходит парад на честь интронизации императора Нарухито (Видео)
В Японии парад на честь нового императора
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк: что известно (Видео)
Последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь