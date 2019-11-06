Канал Беларуси покажет сериал "Слуга народа"

Телеканал "Беларусь-1" с 11 ноября начнет показ сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским.

Главный белорусский государственный телеканал "Беларусь-1" в вечерний прайм-тайм покажет украинский сериал "Слуга народа", где в главной роли снялся Владимир Зеленский, который позже стал президентом Украины, сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Сериал "Слуга народа", созданный студией "Квартал 95", выходил на Украине с ноября 2015 по март 2019 года", - говорится в сообщении.

Трехсезонный комедийный сериал общей продолжительностью 9,5 часов рассказывает о том, как простой человек из народа, школьный учитель Василий Голобородько внезапно становится президентом - благодаря случайному видеоролику, выложенному в интернете его учеником.

"Слуга народа" является лауреатом международных кинофестивалей в США, Германии, Украине, Южной Корее.

Белорусские зрители смогут увидеть сериал с понедельника по пятницу в 20:00. Первая серия выйдет 11 ноября.

Сериал "Слуга народа", созданный студией "Квартал 95", выходил в Украине с ноября 2015 по март 2019 года. Главную роль в нем сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

"Слуга народа" - комедийный политический телесериал который рассказывает историю избрания президентом Украины учителя истории Василия Голобородько.

Сериал состоит из 3 сезонов (в общем 51 серия длительностью 23-25 мин).