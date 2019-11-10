Съезд "Слуги народа": партия избрала нового председателя

Новости Украины:Новым председателем партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко.

Съезд партии "Слуга народа" избрал председателем политической силы первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

Соответствующее решение было принято во время первого этапа очередного съезда партии "Слуга народа", который проходит в Конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве.

Перед голосованием Корниенко выступил с трибуны, в частности, по поводу приоритетов партии. Он отметил, что партийный устав нуждается в перезагрузке.

"Перезагрузка власти, строительство партии, создание политических решений для развития страны - это наши основные задачи на новом этапе развития партии", - сказал он.

Корниенко также анонсирует в ближайшее время инициирование изменений в законодательство о политических партиях.

"В ближайшее время мы инициируем изменения в законодательство о политических партиях ...", - сообщил Корниенко.

По его убеждению, закон о политических партиях "морально и технически устарел".