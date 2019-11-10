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Не доработают до конца: Арахамия ожидает досрочных выборов в Раду (Видео)

Не доработают до конца: Арахамия ожидает досрочных выборов в Раду (Видео)
14:39 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Арахамия спрогнозировал вероятность досрочного роспуска Рады.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует с вероятностью 75%, что действующая Верховная Рада завершит свою каденцию досрочно.

Об этом рассказал Арахамия в кулуарах съезда партии 10 ноября в Киеве. 

"Мое видение - 75 процентов - вероятность, что не до конца (своего срока доработает парламент - Ред). Это ощущение, нет никакого подтверждения, это интуиция", - сказал он.

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При этом Арахамия опроверг вероятность, что фракция "Слуги народа" может распасться в ближайшее время.

"Нет, думаю, фракция точно не распадется ... Для депутата выход из фракции что означает? Куда он идет? Сейчас он - депутат монобольшинства, в правящей коалиции, а когда он сам ... Может делать отдельную группу, но не знаю ... Мне кажется, что это очень слабое решение политика", - добавил он. 

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Верховная Рада, Слуга народа, Давид Арахамия.
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