Новости Украины:Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров Украины.

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров Украины. Об этом говорится в указе президента.

Как отмечается, президент назначил на его место Алексея Перевезенцева.

"Уволить Геруса Андрея Михайловича с должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины", - говорится в указе.

Указ президента

Алексей Перевезенцев до своего назначение был государственным секретарем Министерства экономического развития и торговли. Также он занимал должность директора юридического департамента Министерства экономического развития и торговли.

Алексей Перевезенцев

В 2015-2016 годах занимал должность советника министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса. В 2016 году продолжил работу в качестве советника министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Напомним, недавно Андрей Герус, который еще является председателем Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, в аэропорту "Борисполь" подрался с бывшим депутатом Олегом Ляшко.