Скачать
Четверг, 07.11.2019
В Кабмине хотят отменить согласие на обработку персональных данных
В Кабмине хотят отменить согласие на обработку персональных данных
Взрыв Mercedes в Киеве: погиб полицейский
Взрыв Mercedes в Киеве: погиб полицейский
Лучший игрок недели в Лиге чемпионов: список номинантов
Лучший игрок недели в Лиге чемпионов: список номинантов
Какой праздник 8 ноября 2019 года: народные приметы
Какой праздник 8 ноября 2019 года: народные приметы

Полиция расследует драку Ляшко и Геруса в "Борисполе"

Полиция расследует драку Ляшко и Геруса в "Борисполе"
14:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: скриншот

Новости Украины:Полиция Киевщины открыла уголовное производство по факту инцидента с участием бывшего и действующего народных депутатов в аэропорту "Борисполь".

Полиция Киевской области открыла уголовное производство по статье об угрозе насилием государственному деятелю в связи со стычкой лидера Радикальной партии Олега Ляшко с народным депутатом Андреем Герусом (фракция "Слуга народа") в аэропорту "Борисполь".

"По данному факту открыто уголовное производство по ст. 364 УК - угроза насилия в отношении государственного деятеля", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе полиции Киевской области.

При этом в главке отметили, что заявлений в полицию ни от одной из сторон конфликта не поступало.

"Дело открыто по факту произошедшего. Информация внесена в ЕРДР", - добавили в полиции области.

"Пострадала только рубашка": Ляшко подрался с Герусом (Видео)

Ранее Герус на своей странице в Facebook сообщил, что Ляшко ожидал его в аэропорту "Борисполь" и выдвинул претензии касательно импорта электроэнергии из РФ. "Все нормально, пострадала только рубашка", - написал депутат.

Олег Ляшко в свою очередь обнародовал в Facebook видео потасовки с Герусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Драка, Олег Ляшко, Борисполь, Андрей Герус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
02 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
03 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
04 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
05 "Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
Зеленский назначил руководителей СБУ в шести областях: список
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
В зоне ООС боевики ранили украинского военного
Друзья актера Киану Ривза рассказали о его романе
Друзья актера Киану Ривза рассказали о его романе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь