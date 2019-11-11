Вечернее заседание "Слуги народа": обсудят земельную реформу и поведение нардепов

Новости Украины:"Слуги народа" обсудят на заседании фракции рынок земли и скандалы в Раде.

На сегодняшнем вечернем заседании фракции партии "Слуга народа" будут обсуждать, в частности, законопроекты относительно рынка земли и скандальные ситуации с некоторыми народными депутатами.

Об этом журналистам перед заседанием фракции сказал заместитель председателя Комитета ВР по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

"Основными (вопросами - ред.), я так понимаю, сегодня будут все законопроекты, которые запланированы к рассмотрению в повестке дня на текущую неделю, второе — это принципиальные вопросы в отношении тех народных депутатов, относительно которых в информационном пространстве возникали вопросы у общества. То есть мы все эти вопросы будем обсуждать", - сказал Качура.

На уточнение журналистов, в контексте обсуждения ситуаций, связанных с народными депутатами, идет ли речь о главе Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдане Яременко, Качура ответил: "О Яременко обязательно будем говорить... Вы знаете сами, и Тищенко у нас есть, и те, кто любят переписываться... в зале, или просто мессенджеры любят какие-то просматривать, и различные приложения для личного пользования".

Депутат подчеркнул, что вопрос отставки Яременко с должности главы профильного комитета также должны обсудить и члены этого комитета.

"Моя позиция такова: там есть коллектив в самом комитете, вот они должны решить, готовы ли они с этим человеком сотрудничать или нет в течение года, двух или пяти. То есть, надо услышать его (Яременко — ред.), услышать коллектив, а в-третьих, уже принять решение, которое каждый считает нужным. Я считаю, что надо было бы освободить его с должности председателя профильного комитета", - уточнил парламентарий.

Также он подтвердил, что в любом случае на заседании фракции в понедельник планируется обсуждение законодательных инициатив относительно внедрения рынка земли.