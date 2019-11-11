Скачать
Понедельник, 11.11.2019
Вечернее заседание "Слуги народа": обсудят земельную реформу и поведение нардепов
Вечернее заседание "Слуги народа": обсудят земельную реформу и поведение нардепов
"Законов по земле нет": Геращенко сообщила об изменении повестки дня Рады
Геращенко сообщила об изменении повестки дня Рады
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Не теряем время: чем заняться огороднику поздней осенью
Не теряем время: чем заняться огороднику поздней осенью

Вечернее заседание "Слуги народа": обсудят земельную реформу и поведение нардепов

Вечернее заседание "Слуги народа": обсудят земельную реформу и поведение нардепов
20:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:"Слуги народа" обсудят на заседании фракции рынок земли и скандалы в Раде.

На сегодняшнем вечернем заседании фракции партии "Слуга народа" будут обсуждать, в частности, законопроекты относительно рынка земли и скандальные ситуации с некоторыми народными депутатами.

Об этом журналистам перед заседанием фракции сказал заместитель председателя Комитета ВР по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

"Основными (вопросами - ред.), я так понимаю, сегодня будут все законопроекты, которые запланированы к рассмотрению в повестке дня на текущую неделю, второе — это принципиальные вопросы в отношении тех народных депутатов, относительно которых в информационном пространстве возникали вопросы у общества. То есть мы все эти вопросы будем обсуждать", - сказал Качура.

Зеленский сделал важное заявление о рынке земли в Украине (Видео)

На уточнение журналистов, в контексте обсуждения ситуаций, связанных с народными депутатами, идет ли речь о главе Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдане Яременко, Качура ответил: "О Яременко обязательно будем говорить... Вы знаете сами, и Тищенко у нас есть, и те, кто любят переписываться... в зале, или просто мессенджеры любят какие-то просматривать, и различные приложения для личного пользования".

Депутат подчеркнул, что вопрос отставки Яременко с должности главы профильного комитета также должны обсудить и члены этого комитета.

"Моя позиция такова: там есть коллектив в самом комитете, вот они должны решить, готовы ли они с этим человеком сотрудничать или нет в течение года, двух или пяти. То есть, надо услышать его (Яременко — ред.), услышать коллектив, а в-третьих, уже принять решение, которое каждый считает нужным. Я считаю, что надо было бы освободить его с должности председателя профильного комитета", - уточнил парламентарий.

"Кадровый вопрос": Рада рассмотрит отставку Яременко

Также он подтвердил, что в любом случае на заседании фракции в понедельник планируется обсуждение законодательных инициатив относительно внедрения рынка земли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рынок земли, Богдан Яременко, Слуга народа, Александр Качура.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: самые модные и актуальные дизайны ногтей в 2019 году
02 Медики назвали первые признаки сахарного диабета
03 Год Белой Крысы: каким знакам зодиака повезет в 2020 году
04 У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления
05 Полнолуние 12 ноября: что категорически нельзя делать, приметы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: еще один боец ВСУ получил ранения
День в ООС: еще один боец ВСУ получил ранения
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (04.11 – 10.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Украинцы выбрали фаворита среди иностранных лидеров
Украинцы выбрали фаворита среди иностранных лидеров
&quot;Пенсия&quot; не за горами: звезды &quot;Сверхъестественного&quot; поведали о дальнейшей судьбе своих героев (Видео)
Скоро на "пенсию": звезды "Сверхъестественного" о судьбе своих героев
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь