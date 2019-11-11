Зеленский сделал важное заявление о рынке земли в Украине (Видео)

Новости Украины:Президент планирует вынести вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

В Украине вопросы продажи земли иностранцам будут решаться на всенародном референдуме. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, между первым и вторым чтением в законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно гражданами Украины.

"Иностранцы и компании, имеющие иностранцев среди учредителей, получат право покупать землю только в случае, если на это будет дано согласие народа на всеукраинском референдуме", - отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что в ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который "четко установит виды и механизмы референдума, и наконец-то даст украинцам право решать судьбу того или иного очень важного дня них вопроса".

Он также назвал одним из наибольших обманов статью Конституции, которая говорит, что земля является объектом права собственности украинского народа: "Украинцы лишены этого права так же, как и граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы и Конго".

В обращении Президент Украины упрекнул "старых" политиков, которые только сейчас "начали думать" об украинцах. Зеленский намекнул, что они могут лоббировать чьи-то интересы.