Скачать
Понедельник, 11.11.2019
Зеленский сделал важное заявление о рынке земли в Украине (Видео)
Зеленский сделал важное заявление о рынке земли в Украине (Видео)
Зеленский уволил Геруса
Зеленский уволил Геруса
Расизм в матче Шахтер - Динамо: официальное заявление Favbet Лиги
Расизм в матче Шахтер - Динамо: официальное заявление Favbet Лиги
Токсин рыбы фугу оказался защитой от стресса
Токсин рыбы фугу оказался защитой от стресса

Зеленский сделал важное заявление о рынке земли в Украине (Видео)

Зеленский сделал важное заявление о рынке земли в Украине (Видео)
13:16 Сегодня Телеграф Фото: ОПУ

Новости Украины:Президент планирует вынести вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

В Украине вопросы продажи земли иностранцам будут решаться на всенародном референдуме. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, между первым и вторым чтением в законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно гражданами Украины.

"Иностранцы и компании, имеющие иностранцев среди учредителей, получат право покупать землю только в случае, если на это будет дано согласие народа на всеукраинском референдуме", - отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что в ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который "четко установит виды и механизмы референдума, и наконец-то даст украинцам право решать судьбу того или иного очень важного дня них вопроса".

Богдан: За год возможно будет продать не более 5% земли

Он также назвал одним из наибольших обманов статью Конституции, которая говорит, что земля является объектом права собственности украинского народа: "Украинцы лишены этого права так же, как и граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы и Конго".

В обращении Президент Украины упрекнул "старых" политиков, которые только сейчас "начали думать" об украинцах. Зеленский намекнул, что они могут лоббировать чьи-то интересы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рынок земли, Земля, Президент Украины, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики назвали первые признаки сахарного диабета
02 "Я не участвовал в боевых действиях": Мазур рассказал, что делал в Чечне
03 Появились первое изображение Volkswagen Corrado
04 ТОП-10 научных открытий о неандертальцах, которые недавно потрясли мир
05 Год Белой Крысы: каким знакам зодиака повезет в 2020 году
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Вопрос на повестке дня&quot;: Разумков - о земельной реформе
"Вопрос на повестке дня": Разумков - о земельной реформе
Доплыли на работу: в Киеве из-за ливня затопило дороги (Видео)
В Киеве из-за ливня затопило дороги (Видео)
Какой будет погода на новую неделю: прогнозы синоптиков
Какой будет погода на новую неделю: прогнозы синоптиков
Какой завтра праздник: День памяти иконы Пресвятой Богородицы &quot;Озерянской&quot;
Какой завтра праздник: День памяти иконы Пресвятой Богородицы "Озерянской"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь