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Богдан: За год возможно будет продать не более 5% земли

Богдан: За год возможно будет продать не более 5% земли
05:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:Андрей Богдан: Мы хотим легализовать рынок земли.

В Украине будет возможно продать за год не более 5% земли.

РынокОб этом сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”.

“В Украине за год может продаваться не более 5% земли в год”, — сказал руководитель ОПУ.

Богдан добавил, что сейчас рынок земли в Украине существует нелегально и это создает условия для мошенничества в результате которого страдают и фермеры.

“Мы хотим легализовать (рынок земли — ред)”, — сказал он.

Богдан прокомментировал увеличение финансирования МВД и СБУ

Богдан подчеркнул, что открытие рынка земли позволит увеличить объемы аграрной продукции втрое.

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Рынок земли, Земля, Андрей Богдан.
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