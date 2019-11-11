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"Кадровый вопрос": Рада рассмотрит отставку Яременко

"Кадровый вопрос": Рада рассмотрит отставку Яременко
13:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:"Евросолидарность" требует снять Яременко с должности главы комитета Рады по иностранным делам.

Во фракции "Европейская солидарность" настаивают на рассмотрении во вторник, 12 ноября, вопроса о снятии Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

"Мы настаиваем, чтобы во вторник был поставлен вопрос кадровый: об отставке с поста главы комитета по иностранным делам господина Яременко", - заявила сопредседатель парламентской фракции "Евросолидарность Ирина Геращенко на заседании согласительного совета в понедельник.

Как сообщалось, 1 ноября парламентские фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" подняли вопрос о целесообразности пребывания народного депутата фракции "Слуга народа "Богдана Яременко на должности главы комитета по вопросам внешней политики.

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До этого в СМИ было опубликовано фото переписки Яременко в смартфоне с секс-работницей, которую он вел во время заседания в парламенте. Депутат затем утверждал, что переписка сфабрикована и велась сознательно для провокации против журналистов, однако позднее извинился за свой поступок в Facebook.

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Все по теме:

Верховная Рада, Богдан Яременко, Слуга народа, Европейская солидарность.
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