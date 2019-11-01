Против нардепа Яременко "ополчились" три фракции

Новости Украины:В Верховной Раде требуют снять Яременко с поста председателя комитета.

Депутатские фракции "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" призывают руководство Верховной Рады поднять вопрос о целесообразности пребывания Богдана Яременко в должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в связи со скандалом вокруг него.

Об этом заявил лидер фракции "Голос" Сергей Рахманин с трибуны парламента.

"Я уполномочен выступить от имени трех фракций - "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Тема выступления, к огромному сожалению, неприятная, но очень важная. Потому что с точки зрения депутатов, которые входят в состав этих трех депутатских объединений, авторитету Верховной Рады как высшего законодательного, высшего представительного коллегиального органа нанесен серьезный и существенный вред. С нашей точки зрения, поведение нашего коллеги Богдана Яременко, в частности его вчерашнее выступление, которое, с нашей точки зрения, содержало элементы оскорбления в адрес целого законодательного органа и заявления, которые можно трактовать как угрозы журналистам, является неприемлемым и недопустимым. И поэтому общая точка зрения трех фракций: поставить перед Верховной Радой вопрос о целесообразности пребывания господина Богдана Яременко, такого важного и чувствительного комитета как комитета по вопросам международных связей (внешней политики и межпарламентского сотрудничества - ред.). Мы считаем, что депутатский корпус и руководство Верховной Рады надлежащим образом оценят поведение нашего коллеги и сделают необходимые выводы", - отметил Рахманин.

При этом, обращаясь к самому Яременко, Рахманин от имени трех фракций выразил надежду, что тот, не дожидаясь оценки коллег, "сам сделает необходимый важный и единственный верный в данной ситуации шаг".