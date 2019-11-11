"Законов по земле нет": Геращенко сообщила об изменении повестки дня Рады

Новости Украины:"Земельные" законопроекты исчезли из повестки дня Рады на вторник.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявляет, что с повестки дня Верховной Рады на вторник исчезли законопроекты о земле.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Еще час назад в повестке дня вторника первым вопросом стояли законы о земле. Очень сырые, непродуманные и не защищающие права украинцев, не предусматривают создание прозрачного земельного кадастра, доступных кредитов, и механизма защиты плодородия земель. В этих законах вообще изъято понятие минимальной цены на землю, и уравниваются плодородные черноземы и менее богатые земли, например, Бессарабии. Молчу уже о том, что в обществе не проведена информационная кампания по внедрению рынка земли. Даже международные организации предостерегают украинскую власть от спешки и турборежима в революционном для страны вопросе, осознавая возможный резонанс в обществе. Сейчас на сайте ВР - новая повестка дня на вторник, законов по земле нет. Еще предложение перенести вопрос внедрения рынка земли со вторника не поддержали Слуги и Голос. Но, все-таки откладывается. Это означает одно - голосов у "слуг" на эти неусовершенствованные законы нет", - написала народный депутат.

К этому Геращенко добавила, что лично она - за рынок земли и не голосовала за мораторий на продажу. Вместе с тем она подчеркнула, что поддержит законопроект, который будет внедрять реальный, а не фиктивный рынок.

Как сообщалось ранее, 11 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что пакет законопроектов относительно земельных отношений, среди которых и отмена моратория на продажу земли, должен быть поддержан Верховной Радой в первом чтении на этой неделе.