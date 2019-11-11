"Вопрос на повестке дня": Разумков - о земельной реформе

Новости Украины:Дмитрий Разумков уверяет, что мораторий на продажу земли пока никуда не денется.

Согласительный совет парламента не снял с повестки дня на текущую неделю законопроект № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Такое решение было принято на заседании 11 ноября.

"Решение не принято. Вопрос останется в повестке дня на эту неделю, но будем исходить из того, как будут рассматриваться вопросы", - сказал Глава ВР Дмитрий Разумков.

При этом он заверил, что этот вопрос не касается моратория на продажу сельскохозяйственной земли, ведь "он у нас пока действует и никуда он не денется ни сегодня, ни завтра, ни на следующей неделе".

При этом председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко настаивала на снятии с рассмотрения законопроекта № 2178-10 и включении при этом вопроса о продлении моратория на продажу сельскохозяйственной земли.