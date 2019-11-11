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Очистка улиц от нелегальных игорных заведений: у Дубинского есть план

Очистка улиц от нелегальных игорных заведений: у Дубинского есть план
16:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Дубинский озвучил план борьбы с незаконным игорным бизнесом.

Для того чтобы убрать с улиц нелегальный игорный бизнес, должна быть уголовная ответственность за его введение либо содействие, вместе с конфискацией имущества.

Об этом во время круглого стола в Укринформе относительно законодательного регулирования организации и проведения азартных игр в Украине сказал народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский.

"Для того, чтобы решить этот вопрос (ликвидировать нелегальный игорный бизнес - ред.), надо сделать следующее. Первое - запретить все игровые салоны на улицах, игровые автоматы и казино должны быть только в гостиницах. Второе - ответственность должна быть максимально жесткой для того, чтобы никто не крышевал этот бизнес. Нужны три пункта ответственности: первый - криминализация статьи Уголовно-процессуального кодекса за незаконный игорный бизнес без лицензии от 5 лет, второй - участие в обеспечении игорного бизнеса, например, предоставление помещения либо оборудования в аренду - это конфискация имущества, что является само по себе хорошей превентивной мерой, третье - если к легализации игорного бизнеса причастны люди, выполняющие функции государства, то есть чиновники или представители правоохранительных органов, то в таком случае, от 12 лет "заключения", - сказал Дубинский.

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По его словам, начиная с 1 января следующего года следует запретить все игровые салоны на улицах с отсрочкой предоставления им лицензии на полгода или 12 месяцев.

"То есть пусть они готовятся, формируют рынок, получают лицензию и уже потом начинают этот рынок (легальных азартных игр - ред.) с 1 января 2021, когда уже год проработает норма о криминализации и конфискации имущества", - отметил Дубинский и добавил, что убрать с улицы игровые салоны возможно только путем запрета лотерей на переходный период.

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Как сообщалось, 18 октября Верховная Рада зарегистрировала разработанный Кабинетом министров законопроект №2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр". Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять закон о легализации игорного бизнеса. Зеленский во время пресс-марафона сказал, что средства, которые будут поступать от легализации игорного бизнеса, планируется направлять на спорт, медицину и образование.

В правительстве считают, что легализация игорного бизнеса в Украине может пополнить государственный бюджет на более чем 3 млрд грн.

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Верховная Рада, Игорный бизнес, Слуга народа, Александр Дубинский.
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