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Скалецкую пригласили на "Час вопросов к правительству"

Скалецкую пригласили на "Час вопросов к правительству"
12:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Глава Минздрава ответит на вопросы депутатов на пленарном заседании Рады в пятницу.

Народные депутаты пригласили министра охраны здоровья Зоряну Скалецкую на традиционный "Час вопросов к правительству" в пятницу.

"Я предлагаю на пятницу на час вопросов к правительству пригласить министра охраны здоровья", – сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.

Предложение пригласить министра здравоохранения внесла народный депутат из фракции "Солидарность" Ирина Геращенко. По её словам, тема "Часа вопросов к правительству" - "Ситуация с продолжением реформы".

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Согласно календарному плану парламент 12 - 15 ноября работает в пленарном режиме.

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Верховная Рада, МОЗ, Минзрав, Дмитрий Разумков, Зоряна Скалецкая.
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