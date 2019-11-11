Скалецкую пригласили на "Час вопросов к правительству"

Новости Украины:Глава Минздрава ответит на вопросы депутатов на пленарном заседании Рады в пятницу.

Народные депутаты пригласили министра охраны здоровья Зоряну Скалецкую на традиционный "Час вопросов к правительству" в пятницу.

"Я предлагаю на пятницу на час вопросов к правительству пригласить министра охраны здоровья", – сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.

Предложение пригласить министра здравоохранения внесла народный депутат из фракции "Солидарность" Ирина Геращенко. По её словам, тема "Часа вопросов к правительству" - "Ситуация с продолжением реформы".

Согласно календарному плану парламент 12 - 15 ноября работает в пленарном режиме.