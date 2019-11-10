Арахамия: Не бывает правительств, к которым нет претензий

Новости Украины:Арахамия не исключил возможности точечных ротаций в Кабмине.

Давид Арахамия не исключает возможности, что в Кабмине могут произойти некие ротации. По словам председателя фракции "Слуга народа" в данный момент ротации в Правительство не предвидятся, однако все может быть. Министры имеют кредит доверия сроком на один год.

В то же время он подчеркнул, что в случае если кто-то из чиновников высшего ранга не будет справляться со своими обязанностями, тогда некоторых из них придется заменить.

Арахамия отметил, что пока не видит предпосылок для каких либо перестановок. Он также добавил, что не бывает правительств к которым нету претензий.

Как сообщалось ранее, глава партии и первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отмечает, что пока не до конца понятна обоснованность той информации, которая была получена в результате опроса жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), проведенного по инициативе Украинского института будущего и "Зеркала недели" при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".